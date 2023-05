Les films et séries qui arrivent sur Netflix en juin 2023 : The Witcher (saison 3), Black Mirror (saison 6), Tyler Rake 2,…

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en juin 2023 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

THE DAYS

Date : 1/06

Synopsis : Blâmées par certains, admirées par d’autres, les personnes impliquées dans la catastrophe nucléaire sans précédent de Fukushima Daiichi affrontent une menace invisible et mortelle.

Manifest – Saison 4 Partie 2 (Manifest: Season 4 Part 2)

Date : 2/06

Synopsis : Alors que la date fatidique approche, les passagers du vol 828 et leurs proches se hâtent de répondre à leurs appels intérieurs pour éviter le sort inquiétant qui les attend.

Scoop

Date : 2/06

Synopsis : Après le meurtre choquant d’un confrère, une journaliste en quête de justice se retrouve aux prises avec la police, les médias et la pègre de Mumbai.

Valeria – Saison 3

Date : 2/06

Synopsis : De nouveaux triangles amoureux, des étapes marquantes et des anniversaires célébrant une nouvelle décennie… Les quatre amies vont tout gérer ensemble, comme d’habitude.

Barracuda Queens

Date : 5/06

Synopsis : Des jeunes femmes endettées issues d’une riche banlieue de Stockholm se lancent dans une série de cambriolages ciblant leurs voisins. Inspiré de faits réels.

Love Is Blind : Brésil – Saison 3

Date : 7/06

Synopsis : L’amour vrai peut-il naître dans ces cabines ? Camila Queiroz et Klebber Toledo accompagnent un nouveau groupe de célibataires brésiliens dans leur quête de l’âme sœur.

Mes premières fois – Saison 4 (Never Have I Ever)

Date : 8/06

Synopsis : Entre les casse-têtes de l’université, les crises d’identité et les coups de cœur durs à cuire, Devi et la bande sont-ils prêts à affronter l’avenir… et cette terminale ?

La Traque dans le sang (Bloodhounds)

Date : 9/06

Synopsis : Trois amis au service d’un prêteur bienveillant unissent leurs efforts pour faire tomber un usurier sans pitié qui s’attaque aux plus fauchés et désespérés.

Human Resources – Saison 2

Date : 9/06

Synopsis : Entre coups d’un soir et romances de bureau, les créatures des ressources humaines ne savent plus où donner de la tête ni des pattes avec leur nouvelle fournée d’humains.

Tex Mex Motors

Date : 9/06

Synopsis : Entre les mains de ces pros qui font venir des voitures de Mexico à El Paso pour les retaper, des épaves deviennent des petits bijoux dans cette série trépidante.

Ce monde ne m’aura pas (This World Can’t Tear Me Down)

Date : 9/06

Synopsis : Zerocalcare veut aider un vieil ami de retour dans le quartier à retrouver sa place dans le monde. Mais comment s’y prendre ?

Yéni, mère porteuse (The Surrogacy)

Date : 14/06

Outlander Saison 7 Partie 1 (Outlander: Season 7 Part 1)

Date : 17/06

Devil’s Advocate

Date : 22/06

Synopsis : À Koweït City, une avocate de la défense défie résolument l’opinion publique en acceptant un client qui fait polémique : un footballeur accusé d’avoir assassiné sa femme.

Glamorous

Date : 22/06

Synopsis : Un vingtenaire non conforme au genre décroche un job dans les cosmétiques auprès d’une ex-mannequin. Il essaie de se faire une place dans ce milieu féroce, et de trouver l’amour.

Let’s Get Divorced

Date : 22/06

Synopsis : Lorsqu’un couple idéal, du moins aux yeux du public, décide de divorcer, les choses se compliquent rapidement. Une nouvelle série drôle et romantique.

Skull Island

Date : 22/06

Synopsis : Après avoir fait naufrage dans le Pacifique Sud, un groupe d’explorateurs rencontre une ménagerie de créatures effrayantes, dont le singe géant qui règne sur l’île : Kong.

Sleeping Dog

Date : 22/06

Synopsis : Un ancien enquêteur désormais à la rue part en quête de vérité lorsqu’un nouveau décès sème des doutes troublants sur une affaire de meurtre soi-disant classée.

Titans – Saison 4

Date : 25/06

Synopsis : Difficile retour à Metropolis pour les Titans qui doivent combattre une secte puissante et meurtrière bien déterminée à les anéantir… et détruire le monde dans la foulée.

The Witcher – Saison 3 Volume 1

Date : 29/06

Synopsis : Le drame fantastique nommé aux Emmys revient pour une nouvelle saison.

On en mangerait… Ou pas (Is it Cake, Too)

Date : 30/06

Synopsis : Entre matériel de camping et nostalgie des années 90, les artistes reviennent pour créer des délices hallucinants dans cette nouvelle saison du concours de pâtisserie plébiscité.

Black Mirror – Saison 6

Date : Juin

Synopsis : La série de science-fiction lauréate de trois Emmy Awards est de retour pour une nouvelle saison.

Delete

Date : Prochainement

Synopsis : Après être tombés sur un appareil permettant de faire disparaître d’autres personnes, un homme et une femme empêtrés dans une liaison tentent de refaire leur vie ensemble.

Celebrity

Date : Prochainement

Synopsis : Gloire, argent, pouvoir. Une jeune femme se bat pour accéder à la célébrité dans le monde glamour et scandaleux des influenceurs de Séoul.

FILMS

A Beautiful Life

Date : 1/06

Synopsis : Lorsqu’un jeune pêcheur aux talents cachés est repéré par une productrice de musique, il doit décider s’il est prêt à accepter la célébrité… mais aussi à rencontrer l’amour.

Missed Connections

Date : 2/06

Synopsis : Séduite par un homme qu’elle a rencontré par hasard, une incurable romantique décide de le retrouver grâce à une appli. Mais est-il vraiment ce qu’elle recherche ?

Ricos de Amor 2 (Rich in Love 2)

Date : 2/06

Synopsis : Quand Paula quitte Rio de Janeiro pour reprendre son travail de médecin bénévole en Amazonie, Teto concocte un plan de dernière minute pour la suivre, et tout déraille.

Les Semaines Miracles (The Wonder Weeks)

Date : 9/06

Synopsis : Trois couples d’aujourd’hui essaient de concilier vie conjugale et carrière professionnelle, et découvrent les défis imprévisibles de la parentalité.

À sa façon (You Do You)

Date : 9/06

Synopsis : La vie de bohème, c’est fini ! Expulsée de son immeuble, Merve doit trouver un job, mais son nouveau patron lui réserve bien des surprises…

Tyler Rake 2 (Extraction 2)

Date : 16/06

Synopsis : Ayant échappé de peu à la mort, l’intrépide mercenaire Tyler Rake revient pour une nouvelle mission périlleuse : extraire de prison la famille d’un impitoyable gangster.

iNumber Number : L’or de Johannesbourg (iNumber Number: Jozi Gold)

Date : 23/06

Synopsis : Lorsqu’un flic infiltré sans illusion est chargé d’élucider un braquage d’or d’envergure inédite à Johannesbourg, il se voit vite contraint de choisir entre sa conscience et la loi.

Tout Pour y Croire (Make Me Believe)

Date : 23/06

Synopsis : Deux mamies malicieuses se mêlent de la vie de leurs petits-enfants et les piègent pour leur permettre de se recroiser, ravivant ainsi leur béguin ancien… et les chicanes du passé.

Tout à fait son style (The Perfect Find)

Date : 23/06

Synopsis : Alors que sa carrière redécolle, une éditrice de mode s’aperçoit que le jeune homme qu’elle a embrassé à une soirée est son nouveau collègue… et le fils de sa patronne.

À travers ma fenêtre : L’amour pour horizon (Through My Window: Across the Sea)

Date : 23/06

Synopsis : Après une année sans se voir, Raquel et Ares se retrouvent pour un voyage torride au bord de la mer. Leur amour résistera-t-il à la tentation et aux incertitudes ?

Run Rabbit Run

Date : 28/06

Synopsis : Une mère célibataire s’inquiète du comportement de sa fille qui affirme avoir des souvenirs d’une autre vie, réveillant un douloureux passé familial.

Nimona

Date : 30/06

Synopsis : Pour se disculper, un chevalier accusé d’un terrible crime fait appel à Nimona, une adolescente métamorphe qui pourrait bien être le monstre qu’il a juré de détruire.

DOCUMENTAIRES

Arnold

Date : 7/06

Synopsis : Cette série documentaire intimiste retrace le parcours d’Arnold Schwarzenegger, du champion de body-building à l’homme politique, en passant par la star hollywoodienne.

Tour de France : Au Coeur du Peloton (Tour de France: Unchained)

Date : 8/06

Synopsis : Des larmes aux victoires, cette série suit plusieurs équipes qui s’affrontent durant l’édition 2022 de la plus grande course cycliste du monde.

Le Tueur au jeu de cartes (The Playing Card Killer)

Date : 9/06

Synopsis : Dans cette série documentaire sur un tueur en série qui a terrorisé l’Espagne en 2003, les meurtres ont un point commun : une carte à jouer retrouvée sur les scènes de crime.

Notre planète II (Our Planet II)

Date : 14/06

Synopsis : Percez les mystères des déplacements de milliards d’animaux à la surface de la Terre dans cette série documentaire sur les grandes migrations.

Take Care Of Maya : Quand l’hôpital fait mal

Date : 19/06

Synopsis : Dans ce documentaire, un couple de Floride accusé à tort de maltraitance infantile se bat désespérément contre les autorités pour récupérer la garde de sa fille malade.

Break Point : Partie 2

Date : 21/06

Synopsis : Les joueurs de tennis les plus prometteurs voient leurs rêves se réaliser ou leurs espoirs se briser au cours de la seconde moitié de la saison 2022, de Wimbledon à l’US Open.

Catching Killers – Saison 3

Date : 23/06

Synopsis : De vrais enquêteurs évoquent des histoires de tueurs sans pitié, les efforts désespérés menés pour les arrêter et les courageux individus qui les ont portés devant la justice.

King of Clones : Où s’arrêtera le Dr Hwang ?

Date : 23/06

Synopsis : De ses recherches révolutionnaires sur le clonage humain à sa chute vertigineuse, ce documentaire retrace l’histoire captivante du plus célèbre scientifique de Corée.

American Gladiators : Quand la télé faisait son cirque (Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators)

Date : 28/06

Synopsis : Dans les années 90, « American Gladiators » a conquis les fans de cascades. Cette série documentaire revient sur le succès et les débuts difficiles du jeu télévisé.

Eldorado : Le Cabaret honni des nazis (Eldorado: Everything the Nazis Hate)

Date : 28/06

STAND UP

Amy Schumer: Emergency Contact

Date : 13/06

Synopsis : Dans ce stand-up impertinent et sans détour, Amy Schumer évoque librement son traitement au laser, la sexualité post-partum, la cata pour nommer son bébé et le Viagra à mâcher.

85 South: Ghetto Legends

Date : 20/06

Synopsis : DC Young Fly, Karlous Miller et Chico Bean montent sur scène avec leur célèbre podcast à l’occasion d’un événement humoristique unique en son genre, qui n’exclut rien ni personne !

POUR LES ENFANTS

My Little Pony : Marquons les esprits ! : Chapitre 4 (My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 4)

Date : 6/06

Synopsis : La diabolique Opaline projette de voler les marques de beauté des poneys pour devenir l’alicorne la plus puissante. La bande des 5 pourra-t-elle l’en empêcher à temps ?

Narval ou presque (Not Quite Narwhal)

Date : 19/06

Synopsis : Le petit Kelp a toujours cru qu’il était un narval, et vécu comme tel, jusqu’à ce qu’il découvre qu’il est en fait… une licorne. Il a maintenant deux mondes à explorer !

ANIME

Black Clover : L’épée de l’empereur-mage (Black Clover: Sword of the Wizard King)

Date : 16/06

Synopsis : Alors qu’un garçon courageux, mais dépourvu de pouvoirs magiques, rêve de devenir empereur-mage, quatre anciens empereurs-mages reviennent pour anéantir le royaume de Clover.

Le Pavillon des hommes (Ōoku: The Inner Chambers)

Date : 29/06

Synopsis : Dans une histoire parallèle où la population masculine est presque décimée, certains hommes sont choisis comme concubins de la shogun. Adapté de la célèbre série de mangas.