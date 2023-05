Le clip d’une artiste française passe le milliard de vues sur YouTube (et c’est une première)

C’est fait ! Après Gangnam Style en 2014, et après un petit groupes d’artistes internationaux (Ed Sheeran, Shakira, Wiz Khalifa, Katy Perry, etc.) c’est enfin au tour d’une artiste française de passer le cap du milliard de vues sur YouTube ! Le clip Dernière Danse de la chanteuse Indila a donc atteint cette fameuse barre symbolique du milliard de vues, 9 ans après sa disponibilité sur la plateforme ! Le succès monumental de ce morceau entrainant est d’autant plus remarquable qu’Indila est une artiste très peu en vue dans les médias. Le morceau Dernière Danse est d’ailleurs le principal « tube » de l’unique album de la chanteuse, Mini World.



Depuis la sortie de cet album, Indila n’a réalisé qu’un seul morceau (qui ne soit pas un featuring), Parle à ta tête, qui remonte déjà à 2019. Preuve est faite en tout cas qu’il n’est pas nécessaire d’être un artiste à la réputation établie pour faire un immense carton : un seul tube intergalactique, et vous êtes le roi de YouTube…