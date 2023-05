Instagram prépare un concurrent de Twitter, avec une disponibilité cet été

Twitter va avoir le droit à un nouveau concurrent cet été, avec Instagram qui prépare une application similaire. Selon Lia Haberman (experte en marketing des plateformes en ligne), le lancement pourrait bien avoir lieu dès juin.

Le test de l’application concurrente de Twitter se tient en ce moment même avec plusieurs célébrités et influenceurs. Cela fait plusieurs mois que le test dure, mais aucune information précise n’avait fuité jusqu’à aujourd’hui.

L’application sera distincte d’Instagram mais permettra de connecter plusieurs comptes. Lia Haberman a également publié une image dévoilant une description générale de l’application. Le service pourrait par ailleurs être compatible avec des concurrents de Twitter, comme Mastodon.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.

So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.

It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl

— Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023