🔥 Death Stranding est actuellement gratuit sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store propose chaque semaine un jeu gratuit et il s’agit cette fois-ci de Death Stranding, le titre d’Hideo Kojima. La version offerte est sur PC, ceux qui une PlayStation n’ont pas le droit à la gratuité.

Le jeu met les joueurs au défi de reconnecter une société fracturée après le cataclysme de l’événement Death Stranding. Cet événement surnaturel a ouvert une porte entre les vivants et les morts, conduisant à des créatures de l’au-delà errant dans le monde déchu marqué par une société désolée. Le joueur incarne Sam Bridges, qui tient entre ses mains les restes déconnectés de l’avenir de l’humanité, et s’engage dans une mission visant à redonner espoir à l’humanité en reliant les derniers survivants d’une Amérique décimée. Le jeu réunit Norman Reedus dans le rôle de Sam Bridges, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro et Margaret Qualley.

Comment avoir Death Stranding gratuit sur l’Epic Games Store ? Il suffit de se rendre sur cette page, cliquer sur le bouton « Obtenir », se connecter avec son compte Epic Games et valider l’opération. Vous pouvez ensuite télécharger le jeu pour y jouer immédiatement ou le faire plus tard.

Pour information, il existe une version standard du jeu et une version Director’s Cut. Ici, c’est la version standard qui est proposée gratuitement.