Starfield : sexe, drogue et rock’n roll au menu (ah non, pas rock’n roll)

Starfield ne sera pas un jeu à mettre dans toutes les mains. Le prochain AAA de la Xbox, du PC et surtout du Game Pass se dévoile un peu plus via un rapport du ESRB (Entertainment Software Rating Board), l’organisme qui fixe notamment les recommandations d’âge sur les jaquettes des jeux. Starfield ne sera donc pas adapté aux joueurs de moins de 17 ans, et pour cause : il y a sera question de drogue, voire de sexe (et non, toujours pas de rock’n roll). Histoire de bien justifier ses recommandations, l’ESRB rapporte des extraits de dialogue particulièrement salés, comme « La vie est une maladie sexuellement transmissible qui est fatale à cent pour cent » ou bien encore « Je suis d’accord pour qu’on se déchaîne un peu, mais la prochaine fois, essayons sans les jetpacks ».

La violence sera aussi de mise, avec de belles gerbes de sang lors des affrontements au laser voire… à la hache (!), et il sera aussi possible de se procurer tout à fait illégalement (dans le jeu bien sûr) une drogue baptisée l’Aurora. Là encore, les dialogues valent leur pesant de pulsars : « Tu parles de voir des étoiles… ». Moins surprenant en revanche, on apprend que les dialogues du jeu seront blindés de mots grossiers, ce qui n’est pas vraiment une surprise dans un titre réalisé par un studio américain (c’est un simple constat, il ne faut pas y voir la moindre trace de jugement). Bref, Starfield promet de ne pas ménager nos chastes oreilles et nos yeux purs… et ce n’est sans doute pas plus mal. Starfield sera disponible sur Xbox Series, PC et Xbox/PC Game Pass le 6 septembre prochain.