Firefox 113 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose la version stable de Firefox 113 au téléchargement. Plusieurs nouveautés sont disponibles avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de Firefox 113

Le mode Picture-in-picture (incrustation vidéo) s’améliore avec Firefox 113. Revenez en arrière, vérifiez la durée de la vidéo et passez sans effort en mode plein écran sur les sites vidéo les plus populaires.

Il y a également du nouveau au niveau de la barre d’adresse. Vous pouvez désormais toujours voir vos termes de recherche sur le Web et les affiner tout en visualisant les résultats de votre recherche, sans besoin de faire défiler la page. De plus, un nouveau menu de résultats a été ajouté, facilitant la suppression des résultats de l’historique et le rejet des entrées sponsorisées de Firefox Suggest.

D’autres éléments à retenir

Parmi les autres nouveautés au programme, on retrouve :

Les fenêtres de navigation privée protègent désormais encore mieux les utilisateurs en bloquant les cookies tiers et le stockage des traqueurs de contenu.

Les mots de passe générés automatiquement par Firefox comprennent désormais des caractères spéciaux, ce qui permet aux utilisateurs de disposer de mots de passe plus sûrs par défaut.

Ajout d’un moteur d’accessibilité revu qui améliore considérablement la vitesse, la réactivité et la stabilité de Firefox lorsqu’il est utilisé avec les lecteurs d’écran, certains logiciels d’accessibilité, les méthodes de saisie de l’Asie de l’Est, les logiciels d’authentification unique d’entreprise et d’autres applications qui utilisent des cadres d’accessibilité pour accéder à l’information.

Vous importez des signets depuis Safari ou un navigateur basé sur Chrome ? Les favicons de ces signets seront désormais également importés par défaut afin de les rendre plus facilement identifiables.

Support des fichiers AV1 contenant des animations (AVIS), améliorant ainsi la prise en charge des images AVIF sur le Web.

Le bac à sable (sandbox) du GPU de Windows a été renforcé afin d’améliorer les avantages qu’il offre en matière de sécurité.

Une demande de fonctionnalité vieille de 13 ans a été satisfaite : Firefox supporte désormais le glisser-déposer de fichiers directement depuis Microsoft Outlook.

Les utilisateurs de macOS peuvent désormais accéder au sous-menu Services directement à partir des menus contextuels de Firefox.

Sur Windows, l’effet de défilement élastique a été activé par défaut.

Firefox 113 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.