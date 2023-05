Yupitergrad 2: The Lost Station débarquera sur Pico 4 avant les versions PCVR et Meta Quest 2 (trailer)

Généralement, les joueurs sur Pico 4 doivent attendre un peu avant de récupérer les jeux VR déjà disponibles sur PCVR et Meta Quest. Une fois n’est pas coutume, c’est la situation inverse qui se présente pour Yupitergrad 2: The Lost Station, suite de l’excellent jeu d’aventure action du studio Gamedust, qui arrivera donc en exclusivité temporaire sur Pico 4 (et Pico Neo 3). Le jeu sera disponible dès ce mois de mai sur le casque VR de Pico, la version Meta Quest 2 étant prévue pour plus tard. Quant à la version PCVR (dont le HTC Vive XR Elite), sa disponibilité a été repoussée après la sortie du jeu sur Meta Quest.

L’annonce de la sortie prochaine du titre sur Pico 4 s’accompagne d’un trailer franchement prometteur, dans lequel on retrouve tout ce qui faisait l’intérêt de Yupitergrad premier du nom et notamment une direction artistique soignée qui nous plonge dans l’ambiance de la guerre froide. Gros changement tout de même, le mode déplacement par grappin laisse la place à des gantelets équipés de moteurs à propulsion. Le studio Gamedust promet des phase de shoot améliorées, « plus de puzzles, plus de niveaux », et même « quelques surprises ». La date exacte de sortie sur Pico 4 devrait être précisé « très bientôt ».