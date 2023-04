Activision-Blizzard : les entreprises du cloud gaming opposées elles aussi au blocage de la CMA

Visiblement, la CMA n’a pas vraiment convaincu les sociétés du Cloud Gaming que sa décision de bloquer le rachat d’Activision Blizzard était bonne… pour le Cloud Gaming ! Il faut dire qu’un certain nombre de ces sociétés avaient signé avec Microsoft et Activision Blizzard, un deal qui leur donnait accès aux contenus de l’éditeur américain. Microsoft avait d’ailleurs signé avec ces sociétés afin d’apaiser les inquiétudes de la CMA concernant le cloud gaming : les jeux d’Activision Blizzard ne resteraient pas exclusifs à une seule plateforme de cloud. Cela n’a donc pas suffi (mais l’on ne sait toujours pas ce qui aurait suffi), et le risque est bien désormais que les nouveaux partenaires commerciaux de Microsoft se retrouvent le bec dans l’eau, avec un catalogue de titres nettement moins attractif sans les jeux d’ABK (Activision Blizzard King).

GeForce NOW and other cloud gaming providers stand to gain an even deeper catalog of games if Microsoft’s acquisition of Activision is completed.

We see this as a benefit to cloud gaming and hope for a positive resolution.

— 🌩️ NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) April 27, 2023