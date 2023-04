La supermodèle Eva Herzigová a désormais son clone MetaHuman hyper réaliste

L’ex supermodèle Eva Herzigová, star des années 90, a désormais son clone numérique. La top modèle tchèque a en effet accepté d’être digitalisée en 3D dans les moindres détails grâce à l’application MetaHuman d’Epic Games. Le corps et le visage d’Eva Herzigová ont été « scannés » par 70 caméras, de façon à reproduire aussi les mouvements de la modèle ainsi que ses expressions faciales, via motion capture. « Cela signifie désormais que le MetaHuman d’Eva peut être ré-habillé, posé et éclairé, que ses cheveux et son maquillage sont relookés, et que ses expressions corporelles et faciales sont prêtes à être animées à l’aide de la capture de mouvement ou de l’animation traditionnelle » précise le communiqué d’Epic.

Cette Eva MetaHuman pourra être utilisée pour des défilés digitaux (ou autres), mais il faudra y mettre le prix. Ce système de « franchisation » de son clone numérique a déjà un précédent. Pas plus tard qu’hier, la chanteuse Grimes autorisait quiconque à utiliser un clone-IA de sa voix, la seule contrainte étant de partager avec l’artiste une part des bénéfices réalisés avec ce clone de voix.

Pour rappel, Epic a introduit ses MetaHumans en 2021 afin de faciliter la création d’humains numériques réalistes, le logiciel ne cessant d’être amélioré depuis lors. Le logiciel était initialement conçu principalement pour le secteur du jeu vidéo, mais l’exemple d’Eva Herzigová montre bien que d’autres secteurs économiques pourront être impactés par ce type d’outils.