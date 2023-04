Imgur va bannir le porno et supprimer les contenus uploadés anonymement

Imgur, importante plateforme en ligne d’hébergement d’images, annonce des changements majeurs à venir concernant la pornographie et les contenus mis en ligne anonymement. Tout cela va disparaître.

Des changements notables à venir pour Imgur

À partir du 15 mai, Imgur supprimera les « contenus anciens, inutilisés et inactifs » qui ne sont pas liés à un compte d’utilisateur, ce qui signifie que de nombreuses images publiées sur des sites Internet pourraient disparaître du jour au lendemain. En outre, le service supprimera « la nudité, la pornographie et les contenus sexuellement explicites », même s’ils ont été mis en ligne par une personne disposant d’un compte.

De nombreuses personnes utilisent Imgur pour publier des images ou GIF afin de rapidement les partager, notamment sur les forums et des plateformes en ligne comme Reddit. C’est rapide et gratuit, autant dire que c’est la combinaison parfaite. Mais les plans changent.

« Vous devrez télécharger/sauvegarder toutes les images que vous souhaitez sauvegarder si elles ne respectent plus ces conditions », indique Imgur sur son blog. « Il s’agit notamment des contenus explicites/pornographiques ». Concernant les anciennes images publiées anonymement, le service ne dit pas exactement lesquelles seront supprimées. Selon la définition retenue, il pourrait s’agir d’une grande partie des images non-pornographiques proposées sur le service au fil des ans et dont la suppression pourrait avoir un impact considérable sur les forums et autres communautés en ligne qui ont établi des liens avec ces images et les ont intégrées.

Une combinaison de systèmes automatiques et de modérateurs humains sera utilisée pour identifier les contenus explicites sur Imgur, précise la société, qui ajoute que la nudité artistique continuera d’être autorisée. Admettant tacitement que la distinction entre ces deux catégories de contenus peut être délicate, Imgur invite les utilisateurs à prendre contact avec elle s’ils sont empêchés de publier des contenus qui sont faussement signalés comme explicites.