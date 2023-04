Microsoft prépare une Surface Pro plus petite et une Surface Go 4 avec puce ARM

Microsoft a de nouvelles tablettes dans ses cartons. Selon Windows Central, il y aura une Surface Pro plus petite et une Surface Go 4 avec un processeur ARM.

À l’instar des iPad Pro chez Apple avec les variantes 11 et 12,9 pouces, Microsoft prévoit d’élargir la famille Surface Pro avec une nouvelle configuration plus petite. La prochaine Surface Pro de 11 pouces (qui a pour nom de code Luxor) serait similaire à sa sœur de 13 pouces, offrant de bonnes performances et un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

D’autre part, la prochaine tablette Surface Go de Microsoft connaîtrait un changement notable. La Surface Go 4 (qui a pour nom de code Tanta) serait équipée d’un processeur basé sur la puce Snapdragon 7c, offrant des performances similaires aux solutions entrée de gamme d’Intel, mais avec des gains notables en matière d’efficacité énergétique et d’autonomie, et potentiellement le support de la 5G. Cependant, Microsoft n’est pas prêt à abandonner Intel pour de bon, les acheteurs auront donc la possibilité d’acquérir la prochaine génération de la Surface Go avec un processeur Intel à l’intérieur s’ils le souhaitent.

La date de sortie exacte pour les deux nouvelles tablettes Surface n’est pas connue pour l’instant, mais il faudrait au moins attendre l’automne pour avoir des nouvelles de Microsoft à leur sujet.