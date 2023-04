Call of the Sea VR : le superbe jeu d’aventure passe de la console au Meta Quest 2 (trailer + lien)

C’est une superbe surprise : l’excellent jeu d’aventure Call of the Sea (noté 8/10 par notre confrère GameKult) a été adapté sur Meta Quest 2, une conversion d’une grande qualité technique et qui brille toujours par sa direction artistique inspirée, la qualité de son scénario et la malice de ses énigmes. Le jeu était déjà disponible depuis plusieurs mois sur à peu près toutes les plateformes du marché – PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series, Amazon Luna – mais son arrivée sur Meta Quest 2, un casque VR autonome à priori pas assez puissant pour l’accueillir, est un petit évènement.



Dépaysant avec son ambiance historique rétro façon « Indiana Jones » , Call of the Sea est aussi un petit bijou d’histoire bien racontée : « L’aventure commence alors que Norah Everhart, une jeune femme, émerge d’un rêve sous-marin… Elle se trouve à bord d’un bateau à destination d’une île à 74 milles marins de Tahiti, à la recherche de son mari, Harry Everhart, qui lui a envoyé un colis avec des instructions énigmatiques. En effet, Norah souffrant depuis quelque temps d’une étrange maladie qui lui tâche les mains et la gêne pour marcher, son époux a monté une expédition pour trouver un remède à son mal. Et depuis juillet 1934, plus de nouvelles, jusqu’en novembre… »

Call of the Sea VR est disponible sur le Quest Store au prix de 19,99 euros.