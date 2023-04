Météo-France a subi une cyberattaque, causant une panne

Météo-France annonce avoir fait l’objet d’une cyberattaque qui a eu lieu entre le 11 avril au soir et le 12 avril après-midi. Cela a empêché les internautes à consulter les prévisions météo, que ce soit sur le site ou l’application.

Sur son site, Météo-France indique :

Météo-France a subi les 11 et 12 avril une attaque par déni de service sur son système de gestion des noms de domaine. Cette attaque consiste à saturer les serveurs par l’envoi massif de requêtes. Cela a rendu les sites Internet et l’application destinés au grand public quasiment inaccessibles. Les extranets des clients institutionnels et commerciaux contenant l’information météorologique et les moyens de télétravail ont également été concernés. Les équipes techniques de Météo-France se sont mobilisées immédiatement pour répondre à cette attaque et ont réussi à rétablir le service dans l’après-midi du 12 avril.

Le groupe précise que la chaîne de prévision météorologique n’a pas été perturbée, de la réception des observations au calcul des modèles numériques sur supercalculateur, jusqu’à l’utilisation des données par des prévisionnistes. De plus, la société a pu continuer à réaliser et diffuser les produits, notamment la carte de vigilance, via les réseaux sociaux et des envois directs vers les services de l’État.

Il n’y a aucune information sur l’auteur de l’attaque informatique et il n’est pas précisé si une plainte va être déposée.