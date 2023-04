State of Play Final Fantasy XVI : une longue et spectaculaire séquence de gameplay

Final Fantasy XVI s’annonce incontestablement comme l’une des très grosses cartouches de Sony pour cette année 2023 (pour le moment plutôt calme côté PlayStation). Le A-RPG de Square Enix a bénéficié il y a quelques heures d’un State of Play qui lui était entièrement dédié, avec en point d’orgue une longue et spectaculaire séquence de gameplay. On en voit beaucoup, peut-être trop, au point de spoiler certains éléments de l’histoire. Les combats s’annoncent en tout cas dantesques, et force est de constater que moteur graphique semble prendre correctement en compte toute la puissance de la PS5. Les affrontement contre les boss s’annoncent franchement dingos.



Pour rappel, Final Fantasy XVI place son action à Valisthea, un monde divisé en six nations qui se font toutes la guerre (ou se tirent salement la tronche). Chacune de ces nations dispose de pouvoirs issus de Cristaux et contrôlés par Les Dominants, des êtres humains qui servent d’hôtes aux Eikon (les nouveaux « méchants pas beaux » de ce lore, qu’il faudra dézinguer sans pitié). Le joueur dirige les pas de Clive, un soldat accompagné de son fidèle compagnon à quatre pattes. Final Fantasy XVI sera disponible le 22 juin prochain, en exclusivité sur PS5.