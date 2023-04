Ubisoft+ Multi Access est maintenant disponible sur Xbox

Les joueurs Xbox accueillent aujourd’hui Ubisoft+. Le service d’abonnement donne accès aux jeux du catalogue d’Ubisoft. Multi Access permet un accès via plusieurs plateformes avec un seul abonnement, y compris sur PC (via Ubisoft Connect), Amazon Luna et maintenant les consoles Xbox.

Ubisoft+ débarque sur Xbox

Pour profiter des possibilités offertes par le service, vous devrez vous abonner à Ubisoft+ Multi Access et relier votre compte avec votre profil Xbox. Cela donnera accès au catalogue des jeux, ainsi qu’une réduction de 10% sur l’achat de devises pour les jeux Ubisoft.

« S’associer avec Xbox pour lancer Ubisoft+ Multi Access sur les consoles Xbox enrichit notre offre et permet aux joueurs d’avoir toujours plus de choix », a déclaré Chris Early, président des partenariats stratégiques et du développement commercial chez Ubisoft. « Ils pourront désormais accéder à tous les univers de la bibliothèque de plus en plus riche d’Ubisoft ».

Quel est le prix ? Ubisoft+ Multi Access coûte 17,99€/mois. Voici les jeux disponibles :