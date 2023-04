Final Fantasy XVI : Sony annonce un State of Play entièrement consacré au jeu

Le très prometteur Final Fantasy XVI nous a déjà été présenté en détails (c’est peu de le dire), mais Sony semble considérer que ce n’est toujours pas assez. Le géant japonais annonce qu’un State of Play entièrement consacré au jeu sera diffusé jeudi 13 avril à partir de 23 h heure française. Il faut dire que Sony et Square Enix jouent gros avec cette exclusivité PlayStation 5, surtout après le très décevant Forspoken. On en saura donc plus sur « l’univers dark fantasy du jeu, les puissants Primordiaux et les Émissaires en qui ils résident, ainsi que le système de combat spectaculaire aperçu dans les premières bande-annonces ». Vaste programme.

Avec sa réalisation spectaculaire et ses combats ultra dynamiques très loin des premiers FF (et beaucoup plus proches de Final Fantasy VII Remake), ce Final Fantasy XVI pourrait bien redonner espoir à ceux, nombreux, qui estiment que le franchise s’est largement perdue depuis Final Fantasy X. Final Fantasy XVI sera disponible uniquement sur PlayStation 5 le 22 juin prochain.