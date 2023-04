Samsung : une première tablette pliable dès 2023 ?

Malgré des résultats en chute libre, Samsung ne devrait pas rester inactif dans le secteur mobile. Si l’on en croit les indiscrétions du leaker Tech_Reve, le géant sud coréen aurait prévu de commercialiser une tablette pliable, et ce dès cette année ! Presqu’aussi étonnant sans doute, cette tablette n’intègrerait pas la famille des Galaxy Tab (tablettes Samsung), mais la gamme Z qui jusqu’ici ne concernait que des smartphones pliables (Galaxy z Fold, Galaxy Z Flip). Samsung pourrait donc profiter de la keynote de présentation de la Galaxy Tab S9 pour dévoiler ce nouveau type d’appareil.

Exclusive: Z Tab, foldable tablet to launch alongside Galaxy Tab S9 this year — Revegnus (@Tech_Reve) April 9, 2023

Le Samsung Flex, prototype de tablette pliable en trois parties

La commercialisation de la première tablette pliable de Samsung (et incidemment aussi la première tablette pliable tout court) serait prévue pour cet été, de quoi faire monter la température de la hype en pleine canicule. La première « Galaxy Z Tab » (on parie là dessus) disposerait d’un écran capable de se plier en trois (donc deux charnières), les deux parties de l’écran aux extrémités se rabattant sur la partie centrale. Le stylet trouverait sa place sous l’une des charnières. Tel qu’elle est décrite, la Galaxy Z Tab ressemblerait beaucoup à certains prototypes de tablettes pliables en trois que Samsung avait dévoilé lors de la dernière MWC, les Flex S et Flex G (voir ci-dessus)