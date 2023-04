Google Chrome 112 est disponible : la liste des nouveautés

Google rend disponible au téléchargement la version stable de Chrome 112. Elle est proposée sur les différents supports, dont Windows, macOS et Linux, comme à chaque fois.

En soi, Chrome 112 n’est pas une grosse mise à jour. Il y a surtout quelques ajustements pour les développeurs, notamment l’imbrication de règles de style CSS à l’intérieur d’autres règles.

Mais la nouvelle version prépare le terrain pour de futures nouveautés. Il y a par exemple un mode lecture qui débarque pour l’instant en version test. Il propose une vue simplifiée des pages Web qui pourraient être trop distrayantes. Pour le tester, il faut entrer chrome://flags/#read-anything dans la barre d’URL, choisir l’option « Enabled » dans le menu déroulant à droite puis redémarrer le navigateur. Une fois que c’est fait, vous pouvez ouvrir le panneau latéral puis choisir le mode lecture. Concernant la disponibilité pour tout le monde, cela devrait intervenir avec Chrome 114.

De plus, Chrome 112 prépare le terrain pour une nouvelle interface. Il est déjà possible de la tester, mais les changements sont pour l’instant légers. Pour tester, entrez chrome://flags/#chrome-refresh-2023 puis choisissez « Enabled » dans le menu déroulant. Il faut faire la même chose pour chrome://flags/#omnibox-cr23-expanded-state-height et chrome://flags/#omnibox-cr23-expanded-state-shape.

Chrome 112, qui bouche 16 failles de sécurité, est disponible dès maintenant au téléchargement depuis google.fr/chrome.