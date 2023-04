Spider-Man : Across the Spider-Verse : un second trailer ultra speedé…et plein de Spideys

Spider-Man : Across the Spider-Verse s’annonce véritablement comma LA bombe cinématographique de ce printemps : la seconde bande-annonce du long métrage d’animation annonce un film encore plus fou et visuellement encore plus sans limites que le premier volet (qui pour rappel avait remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2018). L’idée dingue d’une ville du métavers remplie de Spideys est d’une audace vraiment folle et signe la fin du « super héros unique en son genre », une bifurcation scénaristique qui avait déjà été abordée (mais avec nettement plus de prudence) dans Spider-Man Into the Spider-Verse. L’animation, le chara-design, les dialogues enlevés et plein d’humour, l’audace formelle de certaines scènes, tous les ingrédients qui ont fait du précédent film un pur chef d’oeuvre de l’animation semblent de nouveau être présents. Voilà qui sent très fort la régalade…

Spider-Man : Across the Spider-Verse est réalisé par Joaquim Dos Santos ,Kemp Powers et Justin K. Thompson, le scénario étant l’oeuvre du trio Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham. Le casting voix (version US) est toujours aussi prestigieux, avec une nouvelle fois Shameik Moore dans le rôle de Morales, sans oublier Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Jason Schwartzman, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Greta Lee, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham et Oscar Isaac. Spider-Man : Across the Spider-Verse sera visible dans les salles de cinéma le 31 mai prochain.

Le synopsis de ce second volet (attention, gros spoiler forcément) : « Lorsque Miles Morales est approché de manière inattendue par sa meilleure amie et amoureuse Gwen Stacy pour accomplir une mission visant à sauver chaque univers des Spider-People d’un nouveau méchant mystérieux qui pourrait provoquer une catastrophe, Miles est prêt à relever le défi. Lui et Gwen voyagent ensemble à travers le multivers et rencontrent ses protecteurs, un groupe de Spider-People connu sous le nom de Spider-Force, dirigé par Miguel O’Hara. Cependant, Miles se retrouve en désaccord avec la Spider-Force et Gwen sur la façon de gérer la menace. »