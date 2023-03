Vivo tease la présentation prochaine de son Vivo X Fold 2

Le Vivo X Fold 2 est tout proche de sa sortie officielle. Le fabricant chinois Vivo a teasé la présentation prochaine de son prochain smartphone pliable. Si l’on en croit donc le petits texte que Vivo a publié pour accompagner l’image ci-dessous, le Vivo X Fold 2 sera présenté en détails lors de la conférence annuelle du BOAO Forum For Asia, en « world premiere » comme on dit… Le fabricant annonce aussi de nouvelles surprises pour le mois d’avril, ce qui pourrait bien indiquer. Le teaser reste cependant un peu étrange : le BOAO Forum For Asia se tenait du 28 au 31 mars, et aucune publication ou information officielle en provenance du salon n’est venue ne serait-ce que confirmer une liste de specs. Oui, vraiment étrange.

Est-ce à dire que le mobile a seulement été présenté dans une vitrine lors du salon mais que la présentation réelle est prévue pour plus tard ? C’est possible. Sachant que le précédent modèle avait été commercialisé durant le mois d’avril, il ne serait pas étonnant que Vivo accélère un peu la cadence sur sa communication.

Pour rappel, les specs supposées du Vivo X Fold 2 :

Processeur : Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm

Mémoire vive : 12 Go de RAM

Écran pliable 8,03 pouces AMOLED 2K au taux de rafraichissement de 120 Hz

Ecran extérieur 6,5 pouces à la définition FHD+ et au taux de rafraichissement 90 Hz

Caméra arrière : 50 mégapixels Sony IMX866 avec OIS + 10 mégapixels + 50 mégapixels + ISP V2

Caméra frontale : 32 mégapixels

Batterie : 4,800 mAh 120 W + charge sans fil 50 W

A noter enfin que le Vivo X Fold 2 serait uniquement destiné au marché chinois, et que le fabricant n’aurait pas (encore) prévu de lancement hors des frontières de la Chine.