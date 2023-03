Disney se sépare d’Isaac “Ike” Perlmutter, le CEO de Marvel pas très « woke »

Vous trouvez que Disney en fait parfois un peu trop sur l’inclusivité au détriment de la cohérence, du scénario, de la mise en scène et tout simplement de la qualité générale de ses dernières créations ? Alors ce n’est pas près de s’arranger. Isaac “Ike” Perlmutter, qui jusqu’ici régnait sur la division Marvel au sein de la firme aux grandes oreilles, vient d’être remercié après une trentaine d’années de « bons et loyaux services ».

Isaac “Ike” Perlmutter

Très controversé aux Etats-Unis, et encore plus chez un Disney bien plus obnubilé par la représentation des minorités que par le soucis basique de produire des oeuvres regardables, Perlmutter était celui qui en interne freinait des 4 fers pour que la tendance « woke » chez Disney ne devienne pas une déferlante : les films Black Panther et Captain Marvel, pourtant déjà dans la ligne actuelle de Disney, avaient ainsi du recevoir l’aval de Perlmutter. Nul ne sait si ce dernier a imposé des retouches, mais on frémit d’avance en imaginant des séquences encore plus lourdingues au plan idéologique (et ce même si l’objectif poursuivi reste noble en soi).

Perlmutter, c’est encore ce personnage charmant qui avait déclaré dans un mail que les films de super-héros avec une femme en tête d’affiche se soldaient toujours par des bides. Et ne parlons pas des nombreuses frasques du bonhomme en dehors de Disney (soudoiement d’un officier de Police, vol d’ADN, courrirs haineux, liens avec le clan Trump etc.). “Ike” Perlmutter incarnait mieux (ou pire) qui quiconque ce vieux monde misogyne et réac, le symbiote en fait du Disney/Marvel bouffi de bons sentiments et adepte de la tokenisation à tout va. Un vieux monde durant lequel aussi, et c’est un constat malheureux, Disney a produit ses oeuvres les plus fortes, les plus inoubliables (pour rappel, Walt Disney lui-même n’était pas vraiment un progressiste…).

Kevin Feige avait réussi à écarter Perlmutter de Marvel Studios en 2015 en le nommant Président des produits de consommation de Marvel, mais l’homme, âgé de 80 ans aujourd’hui, continuait d’incarner tout ce que Disney tente aujourd’hui d’effacer, avec souvent tellement d’empressement qu’il en oublie tout le reste. La tâche est donc aujourd’hui effacée .