Des chercheurs parviennent à recréer en labo une boulette de viande… de mammouth !

Apparu sur Terre il y a 2,6 millions d’années mais disparu il y a de cela à peine 4000 ans, le mammouth laineux a longtemps été un élément substantiel de l’alimentation de nos ancêtres préhistoriques. Et grâce à la startup australienne Vow, il n’est pas dit que nous ne puissions pas remanger du mammouth laineux un jour ou l’autre. Vow ainsi qu’une équipe de biologistes seraient en effet parvenus à recréer en laboratoire une grosse boulette de viande de mammouth laineux, boulette qui a été dévoilée devant un parterre médusé au NEMO Science Museum d’Amsterdam !

Cette boulette de mammouth façon « boles de picoulat » géantes n’a bien sûr pas été extraite du cadavre d’un mammouth gelé, bien que l’on tienne ici un début d’explication. Les chercheurs ont d’abord identifié le gène de la myoglobine chez le mammouth en étudiant une séquence d’ADN réellement prélevée cette fois sur un mammouth laineux retrouvé en Sibérie et ont ensuite complété les séquences manquantes avec de l’ADN d’éléphant d’Afrique. Troisième étape, la myoglobine a été inoculée dans des cellules, cellules que l’on a multiplié en les nourrissant avec des nutriments et des facteurs de croissance.

Le tissu cellulaire obtenu après cette expérience s’approche donc au plus près de la vraie viande de mammouth, mais il serait imprudent d’y planter sa fourchette : « Je n’en mangerai pas pour le moment parce que nous n’avons pas vu cette protéine depuis 4000 ans » affirme ainsi Ernst Volvetang, chercheur en ingénierie moléculaire à la Queensland University, et l’un des participants à cet étrange projet. Las, cette expérience insolite poursuit un objectif plus marketing que scientifique : Vow est en effet un spécialise de la « fausse » viande à consommer, l’objectif étant de se tourner vers la viande artificielle et ainsi laisser tomber l’élevage extensif qui reste l’un des plus gros facteurs de pollution sur la planète.