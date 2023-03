La FTC veut faciliter l’annulation des essais gratuits et des abonnements dans les applications (mais pas que…)

La Federal Trade Commission (FTC) travaille actuellement sur une nouvelle règle « cliquer pour annuler » qui permettrait aux consommateurs d’annuler plus facilement les essais gratuits, les renouvellements automatiques et les abonnements dans différents types d’applications ou services physiques. Le changement de méthode d’annulation concerne en effet à la fois les abonnements numériques et physiques, y compris les abonnements à des salles de sport, les services de streaming, la télévision par câble, les journaux et magazines, etc.

En vertu du changement de règle proposé, les entreprises seraient tenues de rendre le processus d’annulation d’un abonnement aussi simple que d’en souscrire un. Si un client souscrit un abonnement en ligne, il devra ainsi pouvoir le résilier sur le même site internet et en suivant un même nombre d’étapes que lors de la souscription. Les entreprises seront également tenues d’avertir leurs clients avant le renouvellement automatique de leurs abonnements. Mieux encore, le refus (de la part de l’utilisateur) d’une offre spéciale proposée juste avant la procédure d’abonnement devra alors entrainer automatiquement l’annulation de l’abonnement. La FTC prévient déjà que toute infraction à ces nouvelles règles aboutira à de lourdes sanctions financières.

Le changement de ton de la FTC concernant la gestion des abonnements en ligne est peut-être une forme de réponse à l’étude récente menée par la société C+R Research, étude qui conclut que les consommateurs sous-estiment leurs dépenses mensuelles en abonnements de 133 dollars (!).