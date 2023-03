BlackBerry : premier trailer du film sur la société canadienne et son célèbre mobile à clavier

De la progression fulgurante à la chute libre après le lancement de l’iPhone, le film BlackBerry ne laissera rien sous le tapis. Basé sur une histoire vraie, le métrage de Matthew Johnson – qui interprète aussi à l’écran Douglas Fregin, l’un des deux co-fondateurs de blackberry – nous montrer les coulisses de cette épopée entrepreneuriale, de l’hystérie des professionnels (qui avaient surnommé le mobile « Crackberry », comme s’il s’agissait d’une nouvelle drogue mobile) jusqu’à la chute finale face à la poussée des mobiles à interface strictement tactiles. Si ce que l’on voit dans le trailer correspond réellement à la réalité, alors on peut vraiment affirmer que le monde de la tech et de ses entrepreneurs plus ou moins geeks ou allumés est un univers beaucoup plus épique et drolatique que ce que l’on peut en voir de l’extérieur…

A noter que le scénario du film BlackBerry s’inspire de l’ouvrage Losing the Signal publié en 2015, ce qui renforce encore l’idée que ce qui va nous être montré sera sans doute assez proche de la réalité des évènements de cette époque. Le casting comprend Jay Baruchel (Mike Lazaridis), Glenn Howerton (Jim Balsillie) et donc Matthew Johnson (Douglas Fregin). BlackBerry sortira dans les salles de ciné le 12 mai prochain.