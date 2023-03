Reddit connaît une grosse panne et se veut inaccessible

Reddit est inaccessible depuis un moment maintenant, cela fait suite à une importante panne de la plateforme en ligne. Les internautes l’ont remarqué et le problème a été identifié.

« Notre CDN n’a pas pu atteindre nos serveurs », indique Reddit quand on essaye de visiter n’importe quelle page. Il faut se rendre sur la page d’état du système pour en apprendre un peu plus. « Reddit est actuellement hors ligne. Nous travaillons à identifier le problème », a d’abord indiqué la plateforme. C’était à 20h18. « Nous avons identifié un problème de système interne et nous nous efforçons de trouver une solution », a indiqué le site à 20h56, précisant qu’il s’agit d’une « panne majeure ». Un autre message a été posté au moment de la publication de cet article : « Nous avons identifié un correctif dont la mise en œuvre peut prendre un certain temps. En attendant, préparez vos bananes 🍌 (ou mangez-les !) ».

Investigating: Reddit is currently offline. We're working to identify the issue. https://t.co/xRMUQ3koaV — Reddit Status (@redditstatus) March 14, 2023

Identified: We’ve identified a fix which may take some time to implement, in the meantime ready your bananas 🍌 (or eat them!). https://t.co/MrQHiFwwox — Reddit Status (@redditstatus) March 14, 2023

Il n’y a pas grand-chose à faire pour le moment, si ce n’est patienter pour un retour à la normale. Le point positif est que Reddit a trouvé l’origine de la panne et déploie un correctif.