Marvel veut que Reddit et Google révèlent l’auteur de la fuite du scénario d’Ant-Man 3

Le scénario d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania a fuité sur Reddit bien avant la sortie du film au cinéma. Ce n’est pas la première fois en réalité qu’un film du MCU connaît cette mésaventure et Marvel veut maintenant connaître l’identité de la personne qui publie de telles informations.

Une requête déposée au nom de Marvel devant le tribunal fédéral de district de Californie demande au tribunal d’émettre une citation à comparaître pour obliger Reddit à identifier la personne ou le groupe responsable du partage du scénario d‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania sur le subreddit r/MarvelStudiosSpoilers le 20 janvier 2023 ou aux alentours de cette date. Pour sa part, le film est sorti en salles le 15 février.

Marvel a demandé toutes les informations d’identification de l’utilisateur qui a pour pseudo MSSmods, ainsi que celles de « tout autre utilisateur responsable de la publication, de l’édition et/ou de la maintenance du contenu » qui était disponible sur le subreddit pour la période allant du 15 janvier au 15 février. La demande d’assignation de Marvel a été déposée conformément à la loi américaine Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Marvel a également déposé une citation à comparaître en vertu de la DMCA pour demander des informations similaires à Google, après que quelqu’un a partagé le document sur Google Docs.

Reddit n’a pas indiqué s’il avait l’intention de se conformer à la demande. « Reddit s’engage à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Nous avons mis en place des processus rigoureux pour évaluer les demandes légales et nous y opposer le cas échéant », a déclaré un porte-parole. Google n’a pour sa part pas fait de commentaire.