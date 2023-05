Opérateur Prixtel : Des forfaits 4G/5G à petits prix et neutres en CO₂ !

Étant donné les nombreuses options disponibles sur le marché de la téléphonie, choisir le bon forfait mobile n’est pas toujours de tout repos. Les nombreux opérateurs mobiles proposent un large choix de forfaits, chacun avec leurs spécificités et leurs points forts (prix, qualité, service après-vente, etc). Avec l’opérateur Prixtel, vous n’avez plus à faire de compromis, vous pouvez bénéficier de tous les avantages souhaités lors de la souscription à un forfait téléphonique. Et cerise sur le gâteau : il s’agit d’un opérateur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec des forfaits tous garantis neutres en CO₂.

L’opérateur Prixtel a pour ambition de répondre à toutes les attentes des consommateurs en proposant des services qui cochent toutes les cases, c’est-à-dire : une bonne qualité de service, des prix intéressants, des forfaits généreux, un bon service après-vente et plus encore !

Cela se traduit par trois forfaits mobiles flexibles :

Le premier forfait mobile : ‘Oxygène’. Pour 6,99€/mois, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS en illimité en France et d’un quota Internet de 20 Go. Pour une consommation de data comprise entre 20 et 40 Go, le prix de votre forfait passera à 8,99€/mois. Et si vous consommez davantage, entre 40 et 60 Go, à 10,99€/mois. À noter qu’il est également possible d’utiliser son forfait depuis les pays de l’Union européenne et les DOM, avec les appels, SMS et MMS en illimité, et 15 Go.

Le deuxième forfait, dit ‘Le grand’, propose lui aussi les appels, SMS et MMS en illimité. Il offre cependant plus de data que son petit frère, et conviendra mieux pour les consommateurs souhaitant disposer d’une enveloppe data confortable. Avec cet abonnement, dès 9,99€/mois, vous pourrez consommer jusqu’à 160 Go de données mobiles.

On monte encore d’un cran avec le forfait ‘Le géant’. Les utilisateurs les plus voraces pourront bénéficier de 210 Go de data. Avec ce forfait, vous pourrez profiter de la 5G, les appels illimités vers États-Unis/Canada + fixes de l’UE/DOM, ainsi qu’un quota Internet de 25 Go en roaming, le tout à partir de 15,99€/mois.

Le point commun des forfaits de Prixtel est qu’ils sont tous sans engagement. Vous pouvez donc vous abonner et partir quand bon vous semble, sans devoir payer de frais de résiliation. Trouvez plus d’informations sur le site et faîte vous une meilleure idée de l’offre Prixtel.

Qu’en est-il du service après-vente ?

Avoir des problèmes avec sa ligne téléphonique n’est pas une expérience agréable. Qu’il s’agisse des appels qui ne passent pas, des messages qui ne s’envoient pas ou Internet qui ne fonctionne pas, ces petits problèmes techniques restent particulièrement frustrants pour le commun des mortels. Mais pour vous rassurer, la qualité du service chez Prixtel est bien au rendez-vous. En effet, l’opérateur Prixtel a été élu « meilleure enseigne » en termes de qualité de service par le magazine CAPITAL. Avec des arguments solides et des prix avantageux, il est difficile de ne pas succomber à l’appel de Prixtel.

En résumé, Prixtel est un opérateur mobile compétitif et respectueux de l’environnement, avec des forfaits flexibles et un service après-vente de qualité. Si vous cherchez un opérateur mobile respectueux de l’environnement, abordable, et proposant une large variété de forfaits adaptés à vos besoins spécifiques, Prixtel pourrait être l’opérateur qu’il vous faut.

