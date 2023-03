Messenger va revenir dans l’application Facebook

En 2014, Facebook a décidé de retirer sa messagerie Messenger de son application principale pour la proposer dans une application séparée. À l’époque, Mark Zuckerberg assurait que ce choix permettrait d’avoir une meilleure expérience utilisateur. Près de 10 ans plus tard, voilà que la messagerie va revenir.

Tom Alison, le responsable de Facebook, a discrètement évoqué le sujet dans un billet de blog de l’entreprise. « Nous testons actuellement la possibilité pour les utilisateurs d’accéder à leur boîte de réception Messenger depuis l’application Facebook et nous étendrons bientôt ces tests », a-t-il indiqué, sans donner davantage de détails.

Une question peut se poser : l’application Messenger sera-t-elle toujours disponible à l’avenir en tant qu’accès alternatif ? Ou l’accès aux messages se fera-t-il obligatoirement depuis l’application Facebook ? Le dirigeant ne dit rien pour le moment.

Pourquoi ce choix de faire revenir Messenger dans l’application Facebook ? Tom Alison ne le dit pas, mais on devine facilement que c’est en lien avec la concurrence et plus exactement TikTok. Le réseau social permet de voir des vidéos et inclut une messagerie, le tout dans un seul endroit. La plateforme est ultra populaire chez les jeunes, qui peuvent donc tout gérer depuis un seul endroit. Ainsi, Facebook espère que les utilisateurs de Messenger vont réellement se (re)mettre à utiliser Facebook puisque tout sera dans une seule application.