Les Français se tournent de plus en plus vers les smartphones reconditionnés

De plus en plus de Français optent pour des smartphones reconditionnés, en raison de leur prix inférieur par rapport aux modèles neufs, ainsi que de leur impact environnemental réduit. Le marché des smartphones reconditionnés a connu une croissance rapide ces dernières années, et il devrait continuer à se développer à mesure que la demande augmente.

Qu’est-ce qu’un smartphone reconditionné ?

Un smartphone reconditionné est un appareil qui a été préalablement utilisé, mais qui a été restauré à son état d’origine par une entreprise spécialisée. Ces entreprises inspectent et nettoient les téléphones, remplacent les pièces défectueuses si nécessaire, puis les remettent en vente.

Les smartphones reconditionnés peuvent être classés en différentes catégories, selon leur état. Les téléphones en « état neuf » ont été utilisés pendant une courte période et sont en excellent état, tandis que les téléphones en « état correct » peuvent présenter des signes d’usure mineurs. Les téléphones en « état standard » ont des signes d’utilisation plus prononcés, mais sont toujours en bon état de fonctionnement.

Pourquoi les smartphones reconditionnés sont-ils de plus en plus populaires ?

La principale raison pour laquelle les smartphones reconditionnés sont de plus en plus populaires est leur prix inférieur par rapport aux modèles neufs. Il est certain que c’est un argument de taille de nos jours étant donné l’économie générale, l’inflation et d’autres facteurs à prendre en compte. Tout le monde ne peut pas se payer le dernier iPhone d’Apple, le dernier Galaxy de Samsung et d’autres modèles haut de gamme neufs.

En outre, les smartphones reconditionnés sont plus respectueux de l’environnement que les modèles neufs. En achetant un téléphone reconditionné, les consommateurs contribuent à réduire la quantité de déchets électroniques, ce qui est bénéfique pour la planète.

Enfin, les smartphones reconditionnés offrent une alternative viable aux modèles neufs pour les consommateurs qui ne peuvent pas se permettre d’acheter un téléphone neuf, mais qui ont besoin d’un appareil fonctionnel. Les smartphones reconditionnés peuvent offrir des performances similaires à celles des modèles neufs, à un coût beaucoup moins élevé.

Le cas de la France

Le cabinet Kantar a réalisé une enquête pour le compte de Recommerce sur le cas des smartphones reconditionnés en France. En 2022, 45% des Français interrogés ont déclaré avoir déjà acheté un smartphone de seconde main (8 points de plus sur une année), ce qui est plus que l’Espagne (41%) ou l’Allemagne (35%). En 2022, la part des smartphones reconditionnés ou d’occasion a représenté environ 21% des ventes de ces appareils sur le territoire. Ce sont les jeunes adultes qui se penchent le plus sur le sujet avec une part de 62% des 18-24 ans qui ont sauté le pas. En tout, 59% des Français se disent prêts à acheter un smartphone reconditionné (en hausse de 8 points par rapport à 2021).

Baromètre Recommerce

Comment acheter un smartphone reconditionné ?

Il est important d’acheter des smartphones reconditionnés auprès d’entreprises fiables et réputées. Il est recommandé de rechercher des entreprises spécialisées dans la revente de smartphones reconditionnés, qui ont une bonne réputation et offrent une garantie sur les produits vendus. Il y en a plusieurs, comme Easy Cash par exemple.

Les consommateurs doivent également s’assurer que le smartphone reconditionné qu’ils achètent est compatible avec leur opérateur et qu’il est conforme aux normes de sécurité et de qualité en vigueur. Les entreprises de reconditionnement de téléphones doivent se conformer à des réglementations strictes en matière de sécurité et de qualité, et les consommateurs doivent vérifier que les produits qu’ils achètent sont conformes à ces normes.