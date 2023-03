Le jeu de baston Sifu se date sur Xbox Series, et c’est pour très bientôt

Superbe jeu de combat du studio français Sloclap, Sifu a fait le bonheur des joueurs PlayStation (4/5) en 2022. Pour une fois, les amateurs des Xbox Series n’auront pas trop à attendre la fin de l’exclusivité temporaire puisque le jeu est désormais daté sur les consoles de Microsoft ! Sifu sera donc disponible sur Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X le 28 mars prochain ! Le studio avait bien prévenu dès la fin 2022 de l’arrivé de Sifu sur la plateforme Xbox, mais l’on imaginait alors un lancement un peu plus tardif. Tant mieux donc pour les joueurs Xbox. A noter que la Switch avait accueilli Sifu dès le 8 novembre 2022.

L’arrivée de Sifu sur Xbox se double d’une mise à jour majeure du jeu, avec notamment l’ajout d’un mode Arène, des niveaux exclusifs et de nouveaux modes de jeu. cette mise à jour sera aussi disponible le 28 mars. Pour rappel, Sifu permet aux joueurs de diriger un(e) jeune maître en Kubg-fu qui va devoir améliorer sa technique face à des combattants de plus en plus velus. Le gameplay s’appuie sur une gestion du timing impitoyable, et petite finesse supplémentaire, Sifu revient à la vie plus vieux après chaque « mort ». Son apparence change en fonction de l’âge, et il gagne alors en capacité ce qu’il perd en endurance.