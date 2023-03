Dead by Daylight adapté en long-métrage : bientôt tous les méchants du cinéma dans le même film ?

Le jeu d’horreur coopératif et asymétrique Dead by Daylight oppose un groupe de joueurs « survivants » à un grand méchant de la pop culture lui-même dirigé par un autre joueur. Le jeu du studio Behaviour Interactive propose ainsi jusqu’à 31 méchants cultes, de Freddy (Les Griffes de la Nuit) à Jason (Vendredi 13) en passant par le Demogorgon (Stranger Things), Ghost Face (Scream), Michael Myers (Halloween) ou bien encore le clown Pennywise (Ça). Et aussi fou que cela puisse sembler, le studio canadien Behaviour Interactive ainsi que les sociétés de production Atomic Monster et Blumhouse (grand spécialiste film d’horreur) viennent de confirmer que le jeu Dead by Daylight serait bientôt adapté en long-métrage !



En d’autres termes, cela signifie qu’il y a de très fortes chances que plusieurs des sociopathes tueurs les plus connus du cinéma se retrouvent bientôt dans le même film… pour peu que Blumhouse en récupère les droits temporaires. On plaint déjà les pauvres humains qui seront menés à l’abattoir (sans doute des ados sctochés devant TikTok… ça va faire mal…). A noter que le studio Blumhouse adapte en ce moment même le FPS horrifique Five Nights at Freddys.