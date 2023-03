The Wolf Among Us 2 glisse en 2024 (loup y es-tu ?)

Très attendu par les amateurs de jeux d’aventure dotés d’un scénario fort, The Wolf Among Us 2 ressemble de plus en plus à l’un de ces projets de JV sans cesse reporté (puis annulé ?). Le studio Telltale (ou plutôt le nouveau studio Telltale), à qui l’on doit le chef d’oeuvre ludo-narratif The Walking Dead , vient d’annoncer que la sortie du jeu, initialement fixée à 2023 (déjà un report), glissait désormais quelque part en 2024. Dans une interview accordée au site IGN, Jamie Ottilie, le nouveau patron de Telltale, explique que le studio effectue en ce moment la transition du moteur Unreal Engine 4 au moteur Unreal Engine 5, ce qui affecte le développement du titre (sur UE 4 à l’origine). Dans ce contexte particulier, l’objectif premier serait donc d’éviter le crunch et l’épuisement des équipes.

We’ve made the difficult decision to delay The Wolf Among Us 2 #TWAU2. To give more context, we spoke with IGN: https://t.co/afoCUHZwIy pic.twitter.com/KhrAfIrwYB — Telltale Games (@telltalegames) March 1, 2023

Pour rappel, The Wolf Among Us 2 a été dévoilé en 2019, et le véritable travail de développement a démarré en 2020. Une durée de création extrêmement longue pour un jeu de ce type, mais il ne faut pas oublier la crise qui secouait alors le studio Telltale, dont on craignait à un moment la fermeture pure et simple. The Wolf Among Us 2 devrait sortir sur les consoles new gen et sur les PC Windows.