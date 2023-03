Crazy Bear : c’est l’histoire de l’homme qui a vu l’ours qui a vu la coke (trailer)

Peut-on faire plus déjanté et plus profondément geek que ce Crazy Bear, qui récolte d’incroyables avis critiques aux Etats-Unis ? L’histoire est hallucinante, et pourtant, elle est basée sur des faits réels ! En 1985, une cargaison de cocaïne disparait après le crash de l’avion qui la transportait, cargaison qui se retrouve en partie ingérée par énorme ours brun. Sur ce thème malheureusement d’actualité, on se retrouve donc avec une comédie horrifique mêlant des flics incompétents, des dealers stupides, des randonneurs qui ne trouveraient pas un brin d’herbe en Amazonie, des ados tête à claque que l’on espère très vite mangés tout cru par le plantigrade et bien sûr un ours cocaïnomane aussi fêlé qu’affamé, entièrement (et superbement) réalisé en images de synthèse.

Disons le tout net, le trailer de ce Crazy Bear est fantastique, et promet de sacrés barres de fous rires (ce dont nous avons énormément besoin par les temps qui courent). Le film est sorti le 24 février aux Etats-Unis, et récolte depuis d’excellents avis critiques, aussi bien du côté des professionnels des médias que du grand public. La réalisatrice Elizabeth Banks semble donc avoir fait mouche avec un film au pitch totalement improbable : Crazy Bear (Cocaine Bear aux US) a terminé second au box office US lors de son week-end de lancement, juste derrière Ant-Man 3. Tout simplement incroyable pour un film a tout petit budget ! La date de sortie de Crazy Bear en France a été fixée au 15 mars.