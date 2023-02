[MWC 2023] Nokia change de logo, et ce n’est pas juste pour « faire joli »

Nokia profite du MWC 2023 pour changer son logo, une première depuis 60 ans ! Le nouveau signe de reconnaissance de la société est encore plus épuré que le précédent, plus coloré aussi. « Nous nous sommes appuyés sur l’héritage du logo précédent, mais l’avons rendu plus contemporain et numérique, pour refléter notre identité actuelle. » affirme la société finlandaise. De fait, cela fait déjà de nombreuses années que Nokia a délaissé le secteur du mobile (dont il était le leader au début des années 2000) pour se consacrer aux technologies réseau et au B2C, et il est vrai que l’ancien logo ne cessait de rappeler la longue période durant laquelle Nokia était avant tout un fabricant de téléphones portables.

Pekka Lundmark, l’actuel CEO de Nokia, reconnait que la confusion était courante entre ce Nokia du passé et la firme finlandaise désormais spécialisée dans les technologies réseau : « Dans l’esprit de la plupart des gens, nous sommes toujours une marque de téléphone mobile, mais ce n’est pas ce que Nokia est. » Il n’est pas certain cependant que le changement de logo suffise à modifier la perception du grand public : la marque mobile Nokia a en effet été rachetée par HMD Global à Microsoft en 2016, ce qui signifie que HMD Global produit toujours des mobiles Nokia ornés du fameux logo facilement reconnaissable. Juste avant le MWC, HMD a d’ailleurs dévoilé le Nokia G22, un mobile low cost.