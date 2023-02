The Dark Pictures: Switchback : du gameplay pour l’exclusivité PSVR 2

C’est l’une des rares « vraies » exclusivités du PSVR 2 qui sera disponible à la vente dès demain 22 février. The Dark Pictures: Switchback est un shoot sur rail inspiré de la célèbre franchise horrifique qui a démarré avec Until Dawn (PS4). L’action du jeu démarre à New-York, dans la rame bondée d’un train… qui se retrouve soudain plongé dans un véritable enfer ! Les manettes haptiques seront bien sûr prises en charge pour améliorer l’immersion, et plus fort encore, l’un des ennemis sera tributaire de la technologie d’eye-tracking intégrée au casque VR : cet ennemi se déplacera dans la zone de jeu à chaque fois que le joueur clignera des yeux !

The Dark Pictures: Switchback a l’air graphiquement très propre, mais il est vrai que l’aspect couloir des niveaux facilité sans doute le calcul de scènes complexes. Ce titre arcade rappelle au final beaucoup l’Until Dawn Rush of Blood du premier PSVR (déjà du studio Supermassive Games) et son gameplay immédiatement accessible aidera peut-être à la démocratisation du casque VR (dont le succès reste tout sauf acquis).