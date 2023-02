La ville d’Oakland en état d’urgence après une cyberattaque par ransomware

La ville d’Oakland près de San Francisco a été durement éprouvée il y a quelques jours par une énorme cyberattaque de type de ransomware. Plusieurs services publics de la ville ont été la cible de ces attaques, ce qui a obligé le le Département des technologies de l’information (ITD) d’Oakland à déconnecter massivement les serveurs. Les services d’urgence (911, pompiers, Police) semblaient toutefois épargnés par le raid des pirates.

Today, Interim City Administrator, G. Harold Duffey issued a local state of emergency due to the ongoing impacts of the network outages resulting from the ransomware attack.

— City of Oakland (@Oakland) February 15, 2023