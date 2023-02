Les français craignent toujours l’intelligence artificielle

L’absence d’information est souvent source de peurs. On en a une nouvelle fois confirmation avec les résultats du dernier sondage d’Odoxa (pour Kea & Partners, BFM Business, Mascaret, L’Usine Digitale et Stratégies) portant sur l’intelligence artificielle. 1005 personnes majeures ont été interrogées, et le constat est à la fois rassurant … et parfois accablant. Rassurant sans doute, le fait que 50% des français sondés déclarent avoir déjà entendu parler de ChatGPT, un chatbot qui il est vrai a même fait les unes des sites/chaines d’infos généralistes. 35% des sondés ont déjà utilisés un chatbot, 34% encore un assistant vocal de type Alexa ou Siri (ce qui est fort peu), et 57% ont déjà eu recours à des traducteurs automatiques.

En revanche, 14% seulement des français savent dans les grandes lignes comment fonctionne une IA. Les notions d’apprentissage automatique restent inconnues pour l’immense majorité de la population. Les affaires se corsent lorsqu’il s’agit de donner un avis plus général sur l’IA. Pour 53% des sondés, l’intelligence artificielle avant tout une menace plus qu’une opportunité. 54% des personnes interrogées considèrent même que l’IA est un danger pour l’humanité !

Cette perception de l’IA globalement négative mérite cependant d’être affinée : les professionnels de la tech, les jeunes 61% et les cadres (68%) estiment que l’IA est une technologie avant tout pleine de promesses. Sans surprise, les catégories populaires (54%) et les seniors (66%) voient plutôt l’IA comme une source de danger potentiel. Il reste encore beaucoup de travail de vulgarisation à faire…