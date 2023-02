Meta : départ de la directrice commerciale Marne Levine

Les jours passent et ont tendance à se ressembler chez Meta. Alors même que le géant du réseau social peine encore à monétiser son Métavers et que les régulateurs du monde entier ont les yeux rivés sur l’entreprise, Meta enregistre une défection de plus : Marne Levine, qui occupait depuis 13 ans le poste de directrice commerciale, a décidé de quitter le groupe, un départ qui se rajoute à une longue liste de démissions de cadres dirigeants, à l’instar de Sheryl Sandberg et David Marcus.

La démission de Marne Levine a semblé prendre tout le monde de court chez Meta : aucun communiqué n’est venu justifier le départ de l’ex-directrice et son poste est laissé vacant, ce qui semble indiquer que Meta n’a pas eu le temps de trouver un successeur. C’est en fait un tandem de dirigeants, Nicola Mendelsohn, patron de la division Global Business, et Justin Osofsky, directeur des ventes en ligne et des partenariats, qui récupèrera les fonctions de la direction commerciale. Nul doute que ce doublonnage de poste sera transitoire.