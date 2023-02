L’Europe lance un fonds d’investissement pour les pépites de la tech

Cinq États membres de l’Union européenne, ainsi que le Groupe BEI, dont fait partie la Banque européenne d’investissement, vont participer au lancement d’un fonds d’investissement doté de 3,75 milliards et destiné à soutenir les futurs champions de la tech.

Un fonds pour les pépites de la tech

Baptisé Initiative champions technologiques européens (ICTE), cet outil d’investissement soutiendra les entreprises de haute technologie qui en sont à un stade de croissance avancé. Il renforcera le marché européen du capital-risque pour les entreprises à fort potentiel de croissance en comblant les lacunes en matière d’accès au financement, notamment pour les entreprises qui cherchent à lever des montants supérieurs à 50 millions d’euros.

Dans le détail, l’ICTE a obtenu des engagements financiers de cinq États, la France à hauteur d’un milliard d’euros, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et la Belgique, pour un montant total de 3,25 milliards d’euros. Le groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement (FEI) qui gère ce fonds, s’est engagé à hauteur de 500 millions d’euros.

La taille du fonds devrait augmenter et attirer de nouveaux engagements à l’avenir, précise par ailleurs la BEI. L’ICTE contribuera aussi à créer une catégorie d’actifs dans laquelle les investisseurs institutionnels européens peuvent investir activement et diversifier durablement leurs portefeuilles, en maintenant un flux soutenu de financements en faveur des entreprises européennes à fort potentiel de croissance.

« Cette initiative est un exemple frappant de ce que nous pouvons accomplir collectivement pour renforcer la souveraineté économique et industrielle de l’UE », a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l’Économie. « Dans ce cadre, les entreprises technologiques européennes contribueront davantage à l’innovation, à la croissance et à la création d’emplois de l’Union européenne ». Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, a pour sa part déclaré : « L’initiative Champions technologiques européens marque une étape indispensable pour l’essor de grands fonds de capital-risque au sein de l’UE. Nous voulons que nos entreprises à fort potentiel de croissance soient bien financées en Europe, afin qu’elles apportent toute leur valeur à l’écosystème technologique et aux citoyens européens. Cette initiative témoigne de notre capacité à préserver notre souveraineté européenne ».