Windows 11 va proposer le contrôle de l’éclairage RVB (LED) des accessoires sur les PC gaming

Microsoft va s’adresser aux joueurs en leur proposant de nouvelles options au niveau de Windows 11 permettant de contrôler l’éclairage RVB (LED) des accessoires connectés au PC.

Il est déjà possible de contrôler l’éclairage RVB des accessoires PC, mais cela nécessite d’installer des logiciels venant des différentes marques comme Razer, Corsair, Logitech et d’autres. L’idée de Microsoft est de proposer une solution native avec Windows 11 afin que tout le monde puisse avoir le contrôle sans le besoin d’installer quoi que ce soit.

En fouillant dans la dernière version test en date de Windows 11, un utilisateur a remarqué de nouveaux réglages qui permettent de contrôler la luminosité, les effets lumineux, la vitesse et les couleurs directement via les paramètres de Windows 11. Il y a même une option qui permet d’avoir un éclairage raccord avec la couleur choisie par l’utilisateur au niveau de son interface pour Windows.

New settings for device lighting make an appearance in build 25295. Is this the beginning of the end for low quality RGB gamer gear apps? 🎮 The spec for this is from 2018 and references to the feature have been around for years. Not cancelled after all 🥳https://t.co/oG4JbKsoeB pic.twitter.com/bMtxCH8REo

— Albacore (@thebookisclosed) February 10, 2023