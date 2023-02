DJI dévoile le Mini 2 SE, un drone tout mini mais blindé de fonctions

DJI rajoute un nouveau modèle à sa gamme Mini : le Mini 2 SE tient vraiment dans le creux de la main (240 grammes environ), mais cette compacité extrême n’est pas obtenue au détriment des spécifications (enfin, pas trop). Le Mini SE 2 embarque en effet un capteur CMOS 1/2.3 pouce capable d’enregistrer des vidéos en 2,7K et de capturer des clichés 12 megapixels. Ce capteur aux specs solide bénéficie aussi des modes QuickShots et Panorama de ses grands frères (et du Mini SE).

L’appareil peut voler durant 31 minutes avant recharge tandis que la capacité de transmission vidéo (HD) est de 10 km. Comme tous les drones DJI, le Mini SE 2 décolle et se pose automatiquement et dispose d’un mode RTH (return to home) qui lui permet de revenir à son point de départ en autopilote.

Alors certes, on perd l’enregistrement 4K du Mini 2 et quelques autres fonctions de vol, mais l’engin est proposé au prix canon de 369 dollars, contre 449 dollars pour le Mini 2. Le pack Fly More Combo avec batteries et hélices supplémentaires et d’autres accessoires coûte 510 dollars contre 599 dollars le même pack pour le Mini 2. Le Mini 2 SE sera disponible à la vente le 22 mars prochain sur le site de DJI.