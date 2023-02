Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en février 2023

Microsoft lève le voile sur les nouveaux jeux qui seront disponibles avec le Xbox Game Pass en février 2023. Il y a six titres listés. Aussi, six titres vont quitter le catalogue dès le 15 février.

9 février

Madden NFL 23 (console et PC) EA Play : donnez un coup de boost à votre équipe dans le mode Ultimate Team et montrez que vous êtes là pour l’emporter. Les membres EA Play et du Game Pass Ultimate peuvent obtenir un Pack Supercharge simplement en se connectant à Madden Ultimate Team entre le 9 février et le 9 mars.

SD Gundam Battle Alliance (cloud, console et PC) : un étrange phénomène qu’on appelle les Ruptures perturbe les moments clés de l’histoire de Gundam. À vous de vous en occuper. SD Gundam Battle Alliance vous permet de retrouver les Mobile Suits et les personnages de l’univers de Mobile Suit Gundam, dans un action-RPG. Revivez les plus grands moments de Gundam et développez de nouveaux Mobile Suits pour votre arsenal. Récoltez du capital et des extensions pour faire de vos machines préférées les Mobile Suit ultimes.

14 février

Mount & Blade II: Bannerlord (cloud, console et PC) : partez pour une aventure épique dans un Âge sombre fictif, qui combine stratégie et action-RPG en bac à sable. Fondez votre propre royaume ou embrassez la cause d’autrui tout en explorant le vaste continent réinventé de Calradia dans cette préquelle de Mount & Blade: Warband.

15 février

Cities: Skylines – Remastered (cloud et Xbox Series X/S) : un jeu de gestion à succès primé, maintenant remastérisé pour Xbox Series X/S avec ses mécaniques de simulation de ville robustes et son charme unique. Concevez, construisez et gérez la ville de vos rêves, des services publics aux politiques civiques, et lancez-vous le défi de passer d’une simple ville à un centre métropolitain effervescent.

16 février

Shadow Warrior 3: Definitive Edition (cloud, console et PC) : aventurez-vous dans un pays asiatique mythique rempli de magie et de technologie et envahi par les Yokais démoniaques du folklore japonais. Profitez de la Definitive Edition de Shadow Warrior 3, qui offre de nombreuses fonctionnalités inédites, de nouveaux modes, des combats au corps à corps ultra-nerveux et des mécaniques de mouvements spectaculaires.

21 février

Atomic Heart (cloud, console et PC) : bienvenue dans un monde utopique, dans lequel vous allez prendre part à des combats explosifs. Adaptez votre style de combat selon vos adversaires, utilisez votre environnement et améliorez votre équipement pour remplir votre mission. Si vous voulez découvrir la vérité, il va falloir souffrir.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 février 2023