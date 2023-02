It Takes Two franchit la barre des 10 millions d’exemplaires vendus

Le jeu de l’année 2021 (Game Awards) continue d’affoler les compteurs. Près de deux ans après sa sortie, la nouvelle pépite collaborative de Josef Fares (Brother : A Tale of Two Sons, A Way Out) vient de franchir la barre des 10 millions d’exemplaires écoulés. Après le formidable accueil critique du jeu (il est vrai excellent) It Takes Two confirme aussi qu’il est bien un énorme succès commercial. 3 millions de copies d’It Takes Two ont été vendues depuis le mois de juillet, ce qui est bien la preuve que le titre d’EA cartonne sur la durée, sans doute porté par un très bon bouche à oreille. Le côté très familial du jeu a sans doute aussi favorisé ses ventes lors de la période des fêtes.

Our minds are officially blown.#ItTakesTwo has sold over 10 (TEN!) MILLION 😳💥 Potentially twice as many players have enjoyed our game – we never dared to dream of so many fans!

Thank you for all the love. 😍 pic.twitter.com/GzF1UL7ZUn — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 3, 2023

Il est finalement très rassurant de constater que les soit disant « petits » jeux sont capables d’attirer autant de joueurs que les gros AAA, d’autant plus rassurant que ces titres proposent souvent plus de nouveautés de gameplay, de thématiques et de directions artistiques originales que les poids lourds du gaming obnubilés par le rendu réaliste sous Unreal Engine. La popularité grandissante d’un Hi-Fi Rush en ce début d’année est une preuve de plus que les joueurs ne demandent pas seulement du AAA qui tâche. It Takes Two est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC.