PS5 : la collection PlayStation Plus avec les jeux offerts va disparaître

Les joueurs avec une PS5 ont le droit à la collection PlayStation Plus, à savoir 20 jeux PS4 offerts. C’est disponible pour tout le monde, tant que les joueurs ont un abonnement en cours au PlayStation Plus. Mais cette collection va disparaitre le 9 mai 2023, fait savoir Sony.

Sur son blog, Sony indique :

Le 9 mai 2023, la Collection PlayStation Plus ne sera plus offerte. Si vous n’avez pas encore réclamé les titres présents dans cette collection, vous pouvez encore le faire jusqu’au 9 mai, ce qui vous permettra d’accéder à ces titres même passée cette date, tant que vous demeurerez un membre PlayStation Plus.