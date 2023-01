Spotify dépasse les 200 millions d’abonnés payants, mais affiche toujours des pertes

Spotify a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2022 et révèle avoir désormais 205 millions d’abonnés payants. De fait, il devient le premier service de streaming musical à dépasser le cap des 200 millions pour ce qui est des abonnés premium.

En regroupant tous les utilisateurs, à savoir les abonnés premium et ceux avec un compte gratuit financé par la publicité, Spotify compte 489 millions d’utilisateurs. Cela représente une hausse de 20% sur un an, là où la hausse pour les abonnés premium est de 14%. Dans les deux cas, c’est mieux que les attentes de la plateforme qui misaient sur 202 millions d’abonnés premium et 479 millions d’utilisateurs.

Malgré les données positives sur la partie utilisateurs, Spotify continue d’afficher des pertes pour la partie des finances. Le groupe a subi une perte nette de 231 millions d’euros au dernier trimestre de 2022. Le revenu moyen par abonné payant a été de 4,55€, en légère hausse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt.

Sur l’année 2022 au complet, Spotify a subi une perte nette de 430 millions d’euros, beaucoup plus importante qu’en 2021 (34 millions d’euros). Les analystes s’attendaient en moyenne à une perte de 441 millions en 2022.

Pour le premier trimestre de 2023, Spotify vise les 207 millions d’abonnés premium et les 500 millions d’utilisateurs au total. Le service s’attend encore à des pertes, cette fois de 194 millions d’euros.