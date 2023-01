OnePlus Pad : on en sait plus sur les specs (écran 144HZ Dolby Vision, recharge 67W, etc.)

C’est acté : la première tablette Android signée OnePlus sera présentée officiellement le 7 février prochain. Jusqu’ici, on ne savait pas grand chose, si ce n’est RIEN de cette tablette, mais Digital Chat Station a lâché quelques leaks sur Weibo. Ainsi apprend t-on que la OnePlus Pad sera sans doute très proche de l’Oppo Pad 2, avec notamment un écran LCD 11 pouces (2800×2000 pixels) au taux de rafraichissement de 144Hz, qui assure en avec le support du Dolby Vision, le HDR10+ et l’affichage en 4:3.

La machine embarquerait en outre un Snapdragon 870 avec 6 ou 8 Go de RAM (pas certain), et la batterie disposera d’une capacité de 9500 mAh (67W)… s’il s’agit bien d’une copie quasi « carbone » de l’Oppo Pad 2 (hormis le design). Des specs solides donc à priori, mais franchement « entrée de gamme », ce qui semble indiquer que OnePlus proposera sans doute sa tablette à un tarif très attractif (sans doute en deçà des 500 euros, voire moins). Il faudra de toute façon frapper fort face au monstre iPad, qui surdomine le secteur depuis… 2009 et la première tablette conçue par Apple