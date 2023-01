Etrillé par les joueurs, l’exclusivité PS5 Forspoken est déjà en promo !

Forspoken, l’ex-Projet Athia de Square Enix, n’a pas vraiment lancé de la plus belle des manières qui soit la liste 2023 des exclusivités PS5. Le jeu devait être un poids lourd de ce début d’année, mais les avis des testeurs et des journalistes sont plus que mitigés, sans même parler de l’immense majorité des joueurs qui étrillent littéralement le titre. Le metaranking du jeu est ainsi de 66/100 du côté des « pros », ce qui semble déjà super bien payé sachant que le jeu récolte un 3,6/10 chez les joueurs. Il est dommage de devoir en faire mention à chaque article de ce type, mais l’on note une fois encore une certaine forme de « complaisance » des médias vis à vis des grosses exclusivités PlayStation lorsque ces dernières déçoivent (idem avec GT7). Il faut se pincer tout de même en constatant que le récent et vraiment bon High on Life sur Xbox Series X se tape un 67/100 de la part des testeurs officiels (même note donc que le très vide Forspoken), alors même que les joueurs attribuent au jeu un solide 7,9/10 (soit plus du double de la note joueurs de Forspoken).



Etrillé par les joueurs donc, Forspoken se retrouve déjà en promotion sur Amazon ! Le jeu est ainsi proposé à 62 euros, alors qu’il a bien été lancé à 80 euros il y a une semaine à peine (un tarif évidemment indécent au vu des nombreuses lacunes du titre). Pour Sony (qui a payé l’exclusivité) et surtout pour Square Enix, c’est forcément la douche froide, surtout qu’en face le concurrent Xbox vient de dégainer la surprise Hi-fi Rush, un jeu ultra fun qui fait cette fois l’unanimité, aussi bien chez les joueurs que chez la critique. Forspoken est disponible sur les plateformes PC et PS5.