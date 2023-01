Windlands 2: l’excellent jeu d’aventure coopératif prend date sur Meta Quest 2 (trailer) !

Si le Meta Quest 2 est bon cran technique en dessous du Pico 4, le casque VR de Meta garde une solide avance en terme de catalogue de jeux, une avance qui ne fait même que croitre depuis le début de l’année. Ainsi, Windlands 2, l’excellent titre coopératif de Psytec Games disponible depuis plus de trois ans sur PCVR, s’annonce pour très bientôt sur Meta Quest 2. Ce jeu de grappin et de combats à l’arc sera disponible sur le casque Meta dans le courant du mois de février ! Malgré ses graphismes low poly, Windlands 2 est un très bon titre VR, facile d’accès qui plus est. Un titre idéal pour ceux qui se lancent à peine dans la VR, grâce à des commandes simples (le grappin est facile à maitriser, tout comme l’arc), un environnement de jeu toujours très lisible, et bien sûr le mode coopératif, sans oublier l’aspect grisant des déplacements en grappin.



Ce deuxième opus est largement supérieur à Windlands premier du nom : outre l’ajout du mode coop et l’amélioration des mécaniques de jeu, le lore du jeu est plus riche, avec notamment une plus grande variété de créatures ennemis (et de plus grande taille).