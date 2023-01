[Màj] Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2023

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en février 2023 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Freeridge : Saison 1

Date : 2/02

Synopsis : Quatre adolescents tentent de conjurer une malédiction émanant d’une vieille boîte qui a plongé leur vie dans la tourmente.

Class : Saison 1

Date : 3/02

Synopsis : Trois élèves d’un quartier pauvre intègrent un lycée réservé à l’élite de Delhi, où de sombres secrets et rumeurs finissent par causer un meurtre.

The Exchange : Saison 1

Date : 8/02

Synopsis : Deux femmes se lancent à l’assaut de l’impitoyable bourse koweïtienne des années 80, perturbant en chemin les règles de son « boy’s club » corrompu. Inspiré de faits réels.

YOU : Saison 4 – Partie 1 (épisodes 1 à 5)

Date : 9/02

Synopsis : Joe s’envole pour Londres dans l’espoir d’enterrer le passé et de repartir à zéro. Mais sur le chemin hasardeux de sa rédemption, une nouvelle obsession le captive déjà.

Love to Hate You : Saison 1

Date : 10/02

Synopsis : Pour cette avocate qui déteste perdre face aux hommes et cet acteur en vogue qui se méfie des femmes, l’amour ne signifie rien… jusqu’à ce qu’ils soient forcés de sortir ensemble.

Love is Blind : After the Altar – Saison 3

Date : 10/02

Synopsis : Retrouvez les anciens fiancés de cette saison, un an après qu’ils ont franchi le pas et décidé de se marier, ou choisi de rester célibataires.

Chaque fois qu’on s’est aimés : Saison 1 (In Love All Over Again: Season 1)

Date : 14/02

Synopsis : Depuis leur rencontre, Irene et Julio ne cessent de tomber amoureux, de se séparer et de se redonner une chance. Réussiront-ils enfin un jour à être heureux ?

Perfect Match : Saison 1

Dates : 14/02 (épisodes 1 à 4) – 21/02 (épisodes 5 à 8) – 28/02 (épisodes 9 à 12)

Synopsis : Stratégie et séduction sont au rendez-vous dans ce concours de rencontres où des couples prouvant leur compatibilité obtiennent le pouvoir de nouer ou briser d’autres relations.

La primera vez : Saison 1 (Eva Lasting)

Date : 15/02

Synopsis : Dans la Colombie des années 70, une mystérieuse ado débarque dans un lycée pour garçons, brisant au passage les stéréotypes, les règles… et quelques cœurs.

Qui l’aime la suive : Saison 1 (Sem Filtro: Season 1)

Date : 15/02

Synopsis : Lassée de ses études, Marcely abandonne l’université pour se consacrer à son nouvel objectif : devenir influenceuse. Mais la vie en ligne n’est pas une mince affaire…

Lidia fait sa loi : Saison 1 (La legge di Lidia Poët: Season 1)

Date : 15/02

Synopsis : Interdite d’exercer le droit en raison de sa condition féminine, la première avocate diplômée d’Italie tente de faire fléchir la cour. L’histoire vraie de Lidia Poët.

Red Rose : Saison 1

Date : 15/02

Synopsis : Un groupe d’ados doit survivre à un été de tous les dangers après avoir téléchargé une application qui les incite à relever des défis aux conséquences mortelles.

La Famille Upshaw : Partie 3 (The Upshaws: Part 3)

Date : 16/02

Synopsis : Toujours résiliente et déterminée à réussir quoi qu’il arrive, la famille Upshaw affronte une nouvelle série d’obstacles qui met sa ténacité et ses liens à rude épreuve.

Braqueurs : Saison 2

Date : 17/02

Synopsis : Alors qu’ils veulent quitter la Belgique, Mehdi, Liana et Tony voient leurs projets perturbés par l’arrivée d’un nouvel ennemi, qui les force à s’allier à d’anciens rivaux.

Garde à nous ! : Saison 1 (Community Squad)

Date : 17/02

Synopsis : Un corps civil non armé et hétéroclite, créé pour améliorer l’image de la police, fait face à un danger inattendu lorsqu’il met au jour une opération de trafic de drogue.

Mon cosmonaute : Saison 1 (A girl and an Astronaut: Season 1)

Date : 17/02

Synopsis : Le retour d’un cosmonaute après une disparition de 30 ans ravive un amour perdu et suscite l’intérêt d’une entreprise résolue à comprendre pourquoi il n’a pas vieilli.

Tríada : Saison 1 (Triptych)

Date : 22/02

Synopsis : Après avoir découvert que deux autres femmes lui ressemblent trait pour trait, une policière acharnée entame un périlleux voyage pour apprendre la vérité sur son passé.

Outer Banks : Saison 3

Date : 23/02

Synopsis : De nouvelles aventures emmènent les Pogues dans les Caraïbes et plus loin encore, alors que le groupe plonge dans la recherche d’une cité légendaire qui attise les convoitises.

Qui fuyons-nous ? : Saison 1 (Who Were We Running From?: Season 1)

Date : 24/02

Synopsis : Hantée par un passé douloureux, une mère entraîne sa fille dans une fuite anonyme. Avec les hôtels comme seul refuge, toutes deux perçoivent autrui comme une menace.

Séduction haute tension : Allemagne : Saison 1 (Too Hot to Handle: Germany: Season 1)

Date : 28/02

Synopsis : Dix superbes célibataires se rencontrent dans un paradis tropical… bien loin de se douter que gagner le prix de 200 000 euros leur coûtera de renoncer au sexe !

FILMS

Infiesto

Date : 3/02

Synopsis : Alors que le coronavirus bouleverse leur vie, deux détectives pourchassent les instigateurs d’un enlèvement faisant partie d’un plan sinistre.

La Jeune Fille et la Mer (True Spirit)

Date : 3/02

Synopsis : À force de volonté, une ado australienne affronte ses peurs pour réaliser son rêve de devenir la plus jeune skipper à boucler un tour du monde à la voile en solo.

L’Île de mes démons (Stromboli)

Date : 3/02

Synopsis : Hantée par un mariage brisé et une dispute avec sa fille, une femme participe à une retraite introspective intense et bouleversante quand ses vacances tournent au désastre.

Viking Wolf (Vikingulven)

Date : 3/02

Synopsis : Juste après avoir emménagé dans une nouvelle ville, une adolescente assiste à un meurtre sauvage lors d’une soirée, et devient la proie de visions et de désirs étranges.

Dear David

Date : 9/02

Synopsis : La vie d’une lycéenne modèle bascule lorsque le blog de fantasy osé qu’elle tient à propos du garçon de ses rêves est révélé à toute l’école.

10 jours du côté du bien (10 Days of a Good Man)

Date : 10/02

Synopsis : Quand un ex-avocat devenu détective privé enquête sur une disparition, il se retrouve plongé dans une quête inattendue qui va changer sa vie.

Toi chez moi et vice versa (Your Place or Mine)

Date : 10/02

Synopsis : Debbie et Peter, deux meilleurs amis que tout oppose, échangent leur maison durant une semaine et découvrent ainsi la vie de l’autre sous un angle qui pourrait vite les attendrir.

L’Amour puissance dix mille (Squared Love all Over Again)

Date : 13/02

Synopsis: Tout semble sourire à un journaliste célèbre et à une prof pragmatique, jusqu’au jour où une opportunité professionnelle vient semer le trouble dans leur jeune couple.

Partout où on ira (A todas partes)

Date : 14/02

Synopsis : Un frère et une sœur qui ne se sont pas vus depuis 15 ans recollent les morceaux tout en réalisant un rêve d’enfance : traverser le Mexique à moto.

Sunday entre nous (A Sunday Affair)

Date : 14/02

Synopsis : Meilleures amies depuis toujours, Uche et Toyin tombent amoureuses du même homme compliqué et apprennent une nouvelle déchirante. Leurs liens résisteront-ils aux épreuves ?

Re/Member

Date : 14/02

Synopsis : Six lycéens coincés dans une boucle temporelle meurtrière doivent retrouver les restes dispersés d’une victime inconnue pour lever la malédiction et espérer survivre.

Unlocked

Date : 17/02

Synopsis : Une femme ordinaire voit son univers complètement basculer quand elle découvre que son téléphone, qui contient toute sa vie, a été piraté. Un thriller palpitant.

Dans leur ombre (The Strays)

Date : 22/02

Synopsis : Installée dans une jolie banlieue, une femme noire à la peau claire s’est méticuleusement façonné une vie privilégiée, que l’arrivée de deux inconnus vient ébranler.

Call Me Chihiro

Date : 23/02

Synopsis : Dans une petite ville côtière, une ancienne prostituée décomplexée se reconvertit dans la vente de bentos et réconforte les âmes solitaires qui constituent sa clientèle.

We Have a Ghost

Date : 24/02

Synopsis : La famille de Kevin fait le buzz depuis la découverte d’Ernest, le fantôme qui hante sa maison. Et quand Kevin et Ernest enquêtent sur le passé du fantôme, la CIA s’en mêle.

DOCUMENTAIRES

Gunther, le chien qui valait des millions (Gunther’s Millions: Limited Series)

Date : 1/02

Synopsis : Le plus étrange dans cette histoire n’est pas qu’un chien soit à la tête d’un empire financier, mais plutôt que son excentrique gardien mène une vie luxueuse aux dérives sectaires.

Bill Russell: Légende de la NBA (Bill Russell: Legend)

Date : 8/02

Synopsis : Ce documentaire biographique revient sur la carrière et la vie extraordinaires de Bill Russell, plus grand champion de la NBA et véritable icône des droits civiques.

Full Swing : Saison 1 (Full Swing (FKA Inside the Ropes): Season 1)

Date : 15/02

Synopsis : Cette série documentaire suit un groupe de joueurs de golf professionnels — sur le parcours et en dehors — au long d’une éprouvante saison de compétition.

Reines africaines : Njinga : Saison 1 (African Queens : Njinga : Saison 1)

Date : 15/02

Synopsis : Cette série à la fois documentaire et fictionnelle retrace l’ascension et le règne de la reine Njinga d’Angola dans un contexte de trahisons familiales et de rivalités politiques.

Le Sang des Murdaugh : Scandale en Caroline du Sud : Saison 1 (Murdaugh Murders: A Southern Scandal: Season 1)

Date : 22/02

Synopsis : De terribles tragédies ébranlent une communauté soudée de Caroline du Sud et exposent les horribles secrets de sa famille la plus puissante.

Formula 1 : Pilotes de leur destin : Saison 5 (Formula 1: Drive to Survive: Season 5)

Date : 24/02

Synopsis : Pilotes, directeurs ou propriétaires d’écuries… Qu’ils soient sur le circuit ou dans le paddock, ils sont prêts à tout et vivent chaque saison de Formule 1 à 300 à l’heure.

STAND UP

Jim Jefferies: High n’ Dry

Date : 14/02

Synopsis : Jim Jefferies s’exprime sur la paresse des koalas, les injustices de la calvitie masculine et sa décision de ne plus jamais boire d’alcool.

Whindersson Nunes: Isso não é um culto

Date : 19/02

Synopsis : La fin du monde approche ; il le sait bien. Whindersson Nunes se penche sur l’actualité, les médias sociaux, la religion et bien d’autres thèmes dans ce spectacle de stand-up.

A Whole Lifetime with Jamie Demetriou

Date : 28/02

Synopsis : D’un utérus avec vue à un statut d’adulte gênant jusqu’à un âge à l’or souvent dépoli, Jamie Demetriou explore les étapes de la vie dans cette comédie musicale à sketches.

POUR LES ENFANTS

Papa est un chasseur d’aliens : Saison 1 (My Dad the Bounty Hunter: Season 1)

Date : 9/02

Synopsis : Un chasseur de primes intergalactique assume son devoir de père envers et contre tout quand ses deux enfants embarquent par mégarde avec lui et perturbent sa mission.

Lay Lay dans la place : Saison 2 (That Girl Lay Lay: Season 2)

Date : 23/02

Synopsis : Son secret toujours bien gardé, Lay Lay retrouve sa meilleure amie Sadie pour composer avec les applications qui buggent, la folie du lycée, les leçons de vie et bien plus.

James chez les bizarroïdes : Saison 2 (Oddballs: Season 2)

Date : 24/02

Synopsis : Accompagné de ses amis Max et Echo, James revient semer la pagaille à travers Dirt avec encore plus de coups de gueule, d’embrouilles et d’idées par très lumineuses.

ANIME

Détective Conan : Apprenti criminel : Saison 1 (Detective Conan: The Culprit Hanzawa: Season 1)

Date : 1/02

Synopsis : Dans ce spinoff de « Détective Conan », une étrange silhouette noire aux projets meurtriers débarque à Beika, ville rongée par le crime.

Make My Day : Saison 1

Date : 2/02

Synopsis : Envoyés sur une planète isolée et recouverte de glace pour extraire une précieuse source d’énergie, des prisonniers font une découverte inattendue et mortelle.

Aggretsuko : Saison 5

Date : 16/02

Synopsis : Dans cette dernière saison, Retsuko fait face à son plus grand défi lorsqu’elle se retrouve propulsée dans le monde de la politique. Votez Retsuko !