Forza Motorsports toujours sans date de sortie : Microsoft va t-il tenir sa promesse ? (trailer Xbox Developer_Direct)

Au mois de juin 2022, Microsoft diffusait un Xbox Bethesda Showcase avec une promesse en fil rouge : tous les jeux présentés durant le showcase seraient disponibles durant le premier semestre 2023. Parmi ces titres, Redfall (dont la date est désormais confirmée), Starfield (qui aura droit à sa présentation dédiée), et Forza Motorsport, un jeu de course automobile à priori très abouti au plan technique. Oui mais voilà, si Forza Motorsport a bien eu droit à une longue vidéo de présentation lors du Xbox Developer_Direct d’hier soir (une de plus dira t-on) – avec un focus sur le moteur graphique ultra détaillé, les circuits et leur environnement bénéficiant de la technologie de photogrammétrie, l’affichage en ray tracing en course, sans oublier les 500 véhicules ou les 800 améliorations de véhicules -, la séquence de gameplay s’est cependant terminée sans aucune date hormis un vague « 2023 », à contrario de tous les autres titres dévoilés lors de cette conf.



Ce silence est pour le moins assourdissant, car il intervient tout de même après une année blanche de Xbox en terme de jeux exclusifs, et face à cette situation assez scandaleuse, on pouvait légitimement penser que les promesses de Microsoft sur les quelques jeux présentés (toujours les mêmes au demeurant) ne reposaient pas sur du vent, que tout était réellement « sûr » cette fois.

Il faut croire que non, et cela ne peut qu’inquiéter : si les jeux qui étaient présentés pour le premier semestre 2023 doivent in fine représenter ce que l’on obtiendra en exclusivités sur l’ensemble de l’année, c’est peu dire que l’on sera loin du compte pour la période 2022-2023. Alors certes, l’enthousiasmant Hi-fi Rush a permis le temps d’une conf de faire passer la pilule, mais ça risque de ne pas suffire à calmer la colère de nombreux joueurs Xbox. Au vu du trou noir de 2022, ces derniers ont largement gagné le droit de dire qu’il est plus que temps que les gros titres arrivent vite, et pas au dernier trimestre de l’année (si 2023 est toujours l’objectif…).